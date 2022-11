المشري يبحث مع عدد من أعضاء الحوار السياسي سبل تقريب وجهات النظر للاتفاق على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الأربعاء، أعضاء ملتقى الحوار السياسي ربيعة أبو راص وخديجة عبد العالي وفائق دنه في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الحضور ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة آخر التطورات في البلاد وسبل دعم الحوار وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف للاتفاق على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية موحدة؛ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

