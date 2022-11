ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان السفيرَ التركي لدى ليبيا كنعان يلماز في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الجانبان ناقشا خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة، مؤكدين على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات.

بدوره، عبر السفير التركي عن رفض بلاده محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات.

Shares

The post السفير التركي لـ المشري: الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية