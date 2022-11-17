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السفير التركي لـ المشري: الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان السفيرَ التركي لدى ليبيا كنعان يلماز في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الجانبان ناقشا خلال اللقاء تطورات المشهد السياسي في ليبيا وسبل حل الأزمة الراهنة، مؤكدين على ضرورة إنجاز القاعدة الدستورية؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات.

بدوره، عبر السفير التركي عن رفض بلاده محاولة منع مجلس الدولة من عقد جلساته، مؤكدا أن الحوار بين الأطراف السياسية هو السبيل الصحيح لحلّ الخلافات.

 

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صحيفة المرصد الليبية

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