أمن سبها: ضبط شخص متهم بالرماية على إحدى الدوريات الأمنية وقتل أحد أعضائها 

أعلنت مديرية أمن سبها ضبط شخص فى واقعة الرماية بسلاح نارى على أحدى الدوريات ألإمنية والتى تسببت فى أسشهاد أحد أعضاء الدعم المركزي “ر.ع”.حسن محمد الشيبانى.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أن أعضاء الدعم المركزى بالمنطقة الجنوبية تمكنوا من ضبط المدعو .ج.م.أ فى واقعة قتل أحد أفراد ألأمن بتاريخ 28_2_2022 ولاذ بالفرار خارج الدولة الليبية.

وأضافت، عند عودة المتهم إلى دولة ليبيا ودخوله مدينة سبها تم القبض عليه بتاريخ 15_11_2022 وتسليمه إلى أعضاء التحرى والقبض بمركز شرطة القرضة من حيث أختصاص الواقعه وبتحقيق معه أعترف بما نسب أليه وأحيل للنيابة العامه بتهمة القتل العمد.