بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون الأجواء دافئة أثناء فترات النهار على اغلب المناطق، مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الغربية على مناطق الشمال ودرجات الحرارة تسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الأحد على مناطق غرب ليبيا.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ، وتسجل ارتفاع يوم السبت في حين يكون الانخفاض ملحوظ يوم الأحد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 28)مْ، تسجل ارتفاع طفيف من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 27)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:04)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:40).