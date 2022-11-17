ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

17 November, 2022

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إنه وفي موقف يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي ايضاحات.

وأضافت الوزارة أنه وبناء على طلب منهم منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم صباح الخميس الموافق 17/11/2022 وكانت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية.

وعبّرت الوزارة عن استهجانها لما وصفته السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها.

وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.