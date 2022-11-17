الارصاد توضح موعد الكتلة الهوائية الباردة القادمة والمناطق المتأثرة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الخميس 17/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء ستكون دافئة اثناء فترات النهار على اغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى مابين (24 – 28)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين خاصة يوم السبت، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية نسبيا خلال فترة النهار على مناطق الشمال مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض الاماكن.

ومن المتوقع بحسب التقرير بداية من يوم الاحد ان تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية باردة يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية مع تكاثر للسحب يتخللها سقوط امطار خفيفة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة.

والله أعلـــــم

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