وزير خارجية اليونان يرفض مقابلة المنقوش ويعود أدراجه

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قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، رفض النزول من طائرته في طرابلس، أثناء وجود وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في انتظار استقباله.

وأضافت الخارجية، أن ديندياس عاد من حيث أتى دون تقديم أي إيضاحات، معتبرة أن هذا لا يليق بالأعراف الدبلوماسية.

وأعربت الخارجية، عن استهجانها لهذا التصرف المفاجئ من قبل الوزير، قائلة إنها “سوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.

إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي ايضاحات. — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) November 17, 2022

وذكرت الخارجية، أنه “رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، وبناء على طلب منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم وكانت معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية”.

وأضافت، ” إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات”.

وقالت، “في هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.