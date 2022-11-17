عبد العزيز السويحلي: جلال المخزوم «شهيد المسك الملهم»

وصف المدون المصراتي عبد العزيز السويحلي، الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني، الإرهابي جلال المخزوم بـ”شهيد المسك الملهم”

ونشر السويحلي صورة لـ “المخزوم” حينما كان يقاتل الجيش في بنغازي معلقاً عليها بقوله: «آهو الدق الحقاني .. رحمك الله».

تجدر الإشارة إلى أن جلال مخزوم آمر سرايا الفاروق وأبرز قيادات ما يسمى مجلس شورى ثوار بنغازي، كان قد قٌتل في عام 2017 متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف مدفعي بمنطقة «عمارات 12»، الواقعة بين بوصنيب وقرية المجاريس في منطقة قنفودة غرب بنغازي.

وكان «المخزوم» أحد أبرز القيادات الموجودة في «عمارات 12» بمحور غرب بنغازي آخر معاقل التنظيمات الإرهابية، حينها. كما شارك في اقتحام معسكرات القوات الخاصة والمؤسسة العسكرية في مدينة بنغازي أواخر 2014.

وبعد تحالف مجلس شورى ثوار بنغازي مع تنظيم «داعش» وشارك في معارك بنينا؛ حيث ظهر في عديد الإصدارات المرئية يتوعد قوات الجيش وأهالي منطقة بنينا وأهالي مدينة المرج التي كان بها مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في ذلك الوقت.

كما شارك المخزوم؛ في معارك الهواري العام 2015 (شارع المركبات)، وأصيب في يده ومن ثم نقل إلى الخارج لتلقي العلاج وعاد العام 2016 عبر الجرافات البحرية ودخل إلى منطقة قنفودة ليُقتل بصاروخ مدفعي أثناء استهدف موقعه.