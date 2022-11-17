ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليومين القادمين

أخبار ليبيا 24

توقعت أرصاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين خاصة يوم السبت.

وقال المركز، إن حالة الطقس اليوم تكون دافئة أثناء فترات النهار على أغلب المناطق، حيث تكون درجات الحرارة القصوى ما بين (24 – 28) مئوية.

وأشار إلى أن وجود نشاط للرياح الجنوبية الغربية نسبيا خلال فترة النهار على مناطق الشمال، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض الاماكن.

وأضاف المركز، أن من المتوقع، بداية من يوم الأحد، تتأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية باردة يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية مع تكاثر للسحب يتخلله سقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية، مع رياح شمالية غربية نشطة السرعة.