امطير: حكومة الدبيبة رأس مالها الخطف والابتزاز

أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري آمنة امطير، أن حكومة الدبيبة رأس مالها الخطف والابتزاز.

ونشرت امطير صورة من منشور لشخص يدعى «عمران المونث»، يتناول تصريحا على لسانها، عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلا: “إذا حدث لي مكروه، فهذا العيل وراءه”.

وأضافت حكومة رأس مالها الخطف والابتزاز، طبعا منشوره بعد منشوري بخصوص المخطوف من مصراته وهنا يحق لي أن أتساءل من الخاطف”.

وقصدت امطير من منشورها السابق، الإشارة لمنشور آخر لها، قالت فيه: “يخطف مواطن بسيط وظيفته التدريس ويغيب قسرا لأنه يكتب عن فساد الحكومة على صفحته بالفيس بوك وباسمه. ما الرسالة التي يرغب مزامير الحكومة إرسالها للشعب؟”.