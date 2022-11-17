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خارجية الوحدة: وزير خارجية اليونان رفض النزول من طائرته في طرابلس بينما كانت المنقوش في انتظاره وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، رفض النزول من طائرته في طرابلس، بينما كانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في انتظار استقباله على أرض المطار.

وذكرت الخارجية، أن الوزير اليوناني عاد من حيث أتى دون تقديم أي إيضاحات.

وقالت الخارجية، إنها “تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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