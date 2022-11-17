خارجية الوحدة: وزير خارجية اليونان رفض النزول من طائرته في طرابلس بينما كانت المنقوش في انتظاره وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات

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قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، رفض النزول من طائرته في طرابلس، بينما كانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في انتظار استقباله على أرض المطار.

#بيان | رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها. pic.twitter.com/7Q0gANFzFM — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) November 17, 2022

وذكرت الخارجية، أن الوزير اليوناني عاد من حيث أتى دون تقديم أي إيضاحات.

وقالت الخارجية، إنها “تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.