الدبيبة: ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس وتسهيل التبادل التجاري

ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة لقاء عمل مع وفد وزاري تونسي زائر إلى ليبيا بحضور محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى مشاركة وزراء النفط والغاز والاقتصاد والتجارة والمواصلات والعمل والتأهيل بحكومة تصريف الأعمال محمد عون ومحمد الحويج ومحمد الشهوبي وعلي العابد في اللقاء فضلا عن مسؤولين آخرين ومن السفارة التونسية.

ونقل البيان عن الدبيبة تشديده على وجوب تكثيف التعاون الأمني بين ليبيا وتونس وزيادة التبادل التجاري وتسهيل القيود في هذا المجال.

