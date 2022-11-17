مقتل 48 شخصا جراء اشتباكات قبلية في دارفور

الخرطوم 17 نوفمبر 2022 (وال) – قال مسؤول سوداني إن الاشتباكات القبلية في منطقة دارفور أسفرت عن مقتل 48 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الاشتباكات اندلعت بين قبيلة المسيرية ورجال قبائل الرزيقات بالقرب من قرية جوغوما بوسط دارفور الأربعاء الماضي، عقب عملية سطو مسلح .

موضحا أن نحو 24 من الضحايا قتلوا السبت ، بعد أن فتح مسلحون مجهولون النار على أشخاص كانوا يحاولون التوسط في الصراع.

وأضاف المكتب أن الآلاف فروا إلى قرية توكتوكا المجاورة، ومعظمهم من النساء والأطفال.

وفرضت السلطات في وسط دارفور يوم الأحد حالة الطوارئ لمدة شهر وحظر تجول خلال الليل ،وأجلي عمال الإغاثة من المنطقة وعلقت عمليات الإغاثة. ( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال