البعثة الأممية تدعو للتحقيق حول إضراب نزلاء بسجن معيتيقة عن الطعام

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام.

وبحسب بيان صادر عن البعثة، أن تقارير أشارت إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة في ما يبدو أنه عمل انتقامي.

كما ودعت البعثة السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.

يذكر أن نزلاء السجن قد بدأوا إضراباً منذ أكتوبر احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.