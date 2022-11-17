وزير خارجية اليونان يرفض النزول من طائرته في طرابلس والمنقوش تتوعده بالعقاب

رفض نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، النزول من طائرته في العاصمة طرابلس، ما دفع وزيرة خارجية الدبيبة للهجوم عليه ببيان صحفي.

وقالت خارجية الدبيبة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: “رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، وبناء على طلب منهم، منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم الخميس وكانت وزيرة الخارجية في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية”، بحسب وصفها.

وأضافت “إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات، وفي هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”، بحسب تأكيدها.