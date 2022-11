ليبيا – أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفضه لشحنة شوكولاتة تحمل العلامة التجارية: “Nelino” قادمة من الاتحاد الأوروبي لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وذلك لوجود ألوان محظورة ( E 120).

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن الكمية المرفوضة بلغت 700 صندوقًا دخلت عبر ميناء بنغازي البحري.

