المنقوش تستهجن رفض وزير الخارجية اليوناني النزول في طرابلس

الوطن| متابعات

استهجنت وزارة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية، رفض وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، النزول من طائرته بعد وصولها إلى طرابلس، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات.

وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير خارجية اليونان رغم السياسات انتهج مواقف فجة خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها”.

وأضافت أنه “وبناء على طلب منهم منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم صباح الخميس، وكانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية”.

وتابعت: “إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي ايضاحات، وفي هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.