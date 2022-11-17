ليبيا الان

البعثة الأممية: 70 نزيلًا مضربًا عن الطعام بسجن معيتيقة حالتهم سيئة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام.

وقالت البعثة، في بيان، اليوم الخميس، إن نزلاء السجن بدأوا إضراباً منذ أكتوبر احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية.

وأضافت، أن التقارير تشير إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة فيما يبدو أنه عمل انتقامي.

ودعت البعثة السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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