ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن العاصمة طرابلس تستولي عليها المليشيات التي يحرضها رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، وتتحكم في عملية صنع القرارات.

اوحيدة، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” رأى أنه من الصعب التوصل إلى اتفاق حكيم مع مجلس الدولة، خاصة أنه لم ينفذ أهم بند في الإعلان الدستوري السابق والمتعلق بالترتيبات الأمنية.

Shares

The post اوحيدة: الميليشيات تستولي على العاصمة وتتحكم في عملية صنع القرار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية