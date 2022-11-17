ليبيا الان

“تغيير أجندة الزيارة”.. وزير خارجية اليونان يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أنه ألغى زيارته طرابلس، التي كانت مقررة صباح اليوم الخميس، بسبب خرق وزارة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية للاتفاق بشأن أجندة الزيارة.

وقال ديندياس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي تويترألغيت زيارتي إلى طرابلس، حيث كان من المقرر أن ألتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقًا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد“.


ومن جهتها، استهجنت وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية تصرف ديندياس الذي رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها ، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية، مضيفةًالوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات“.

واستنكرت الخارجية المنتهية ولايتها هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها، حسب بيانها. 

الوسوم

#اليونان خارجية منتهية الولاية ليبيا نجلاء المنقوش نيكوس ديندياس

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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تم النشر منذُ 29 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

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