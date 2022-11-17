وزير خارجية اليونان يصل بنغازي ويوضح سبب إلغاء زيارته لطرابلس

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وصل، وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إلى بنغازي اليوم الخميس، حيث كان في استقباله مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق خيري التميمي، بمطار بنينا.

جاء ذلك بعد إلغاء زيارته إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورفضه النزول من الطائرة للقاء وزير الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش.

وأوضح دندياس عبر تويتر إلغاء زيارته إلى طرابلس المقررة للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جاء بسبب خرق وزارة الخارجية بحكومة الوحدة لاتفاق بعدم الاجتماع معها.

وأضاف دندياس، أن زيارته إلى ليبيا لازالت مستمرة، وذلك بعد وصوله إلى بنغازي.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة قد عبرت اليوم عن استهجانها لفرض الوزير اليوناني النزول من طائرته دون تقديم أي إيضاحات، مشيرة إلى أن ذلك “لا يليق بالأعراف الدبلوماسية”.

وقالت الوزارة إنها “سوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.