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المشير حفتر يستقبل وزير خارجية اليونان في بنغازي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس.

وقال الوزير اليوناني، عبر تويتر، إن اللقاء ركّز على الحاجة إلى استقرار ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة الأوسع.

ووصل وزير خارجية اليونان إلى بنغازي صباح اليوم وكان في استقباله بمطار بنينا، مدير مكتب القائد العام الفريق خيري التميمي.

وكان الوزير قد ألغى زيارة لدى وصوله إلى طرابلس للقاء رئيس المجلس الرئاسي، وهو ما أثار استياء وزارة الخارجية بحكومة الوحدة.

وقال الوزير، عبر تويتر، إن إلغاء الزيارة جاء على خلفية اختراق حكومة الوحدة لاتفاق بعدم اللقاء مع وزارة الخارجية.


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صحيفة العنوان الليبية

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