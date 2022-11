ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن أداء الحكومة المكلفة من البرلمان يثير تساؤلات عديدة، فلا توجد أي مؤشرات لوجود الحكومة إلا ببعض التحركات للنائبين علي القطراني وسالم الزادمة ووزير الداخلية أبو زريبة.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أنه خلاف ذلك لا أثر لهذه الحكومة، التي تسيطر على أكثر من ثلثي مساحة ليبيا (لأنها) جاءت باتفاق مع القيادة العامة، وبرغم اختلاف الظروف والتي كانت استثنائية فإن حكومة عبد الله الثني أكثر قوة وتنظيمًا، وكانت تمارس إدارة متكاملة تستجيب للظروف الصعبة في حينها.

وتابع: “ما يثير الإستغراب هو صمت مجلس النواب على الحكومة الليبية التي لم تتطور لأبعد من قائمة الوزراء، وتركت الحبل على الغارب لحكومة الدبيبة، رغم وجود اعتراف دولي (نسبيا) بها، فالثني لم يجد ربع هذا الاعتراف الدولي”.

ولفت إلى أن ما يريد تأكيده أن جزءًا من ممارسات الدبيبة وتماديه بسبب فشل الحكومة الليبية عن ممارسة دورها السياسي الفعال، واستخدام كل الأوراق الفعالة ووضع إطار حقيقي لتقاسم الموارد وإدارتها بما يضمن إيقاف النهب الممنهج.

وأضاف: “ومن دون شك أن صفقة النفط بين الدبيبة وصدام برعاية إقليمية مثلت شرخًا للتحالف الهش الذي جاءت بسببه الحكومة، لكنه أيضا ليس سببًا كافيًا لغياب الحكومة عن ممارسة دورها السياسي والتنفيذي” .

وبيّن أن هذا الفشل قد يكون لأسباب متداخلة ولكن أهمها في تقديره النزعة الشخصية لدى رئيس الحكومة فتحي باشاآغا (نسبي)، أما السبب الثاني فهو ضعف الفريق الاستشاري حول الرئيس، وأما السبب الثالث فهو تدخل إقليمي أدى لتسوية تجمد عمل الحكومة حفاظًا على توازن استراتيجي (أرجح هذا السبب).

Shares

The post البيوضي: أداء حكومة باشاآغا يثير تساؤلات عديدة فلا توجد أي مؤشرات لوجودها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية