الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة في غرب ليبيا وشرقها مطلع الأسبوع المقبل

قال الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان، إن المنطقة الغربية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة يوم السبت تصل إلى 30 درجة في الساحل وتتجاوزها في الدواخل، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة، ثم تبدأ بالانخفاض يوم الأحد بشكل ملحوظ مع تكاثف في السحب وهطول أمطار متفرقة.

ونوه في تصريحات صحفية اليوم الخميس، بارتفاع درجات الحرارة في المنطقة الشرقية بداية الأسبوع القادم، خاصة يوم الأحد، مع رياح جنوبية، ثم تبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ يوم الاثنين مع رياح شمالية غربية وتتشكل سحبٌ مصحوبة بأمطار متفرقة.

ولفت إلى أن الأجواء ستكون دافئة نهاراً باردة ليلاً في المنطقة الجنوبية.