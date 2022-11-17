البعثة الأممية تدعو القضاء للتحقيق في الاحتجاز التعسفي لـ70 نزيلا بسجن معيتيقة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء تقارير مفزعة تفيد بإضراب أكثر من 70 نزيلاً في سجن معيتيقة المركزي عن الطعام.

وقالت البعثة الأممية، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: “كان نزلاء السجن قد بدأوا إضراباً منذ أكتوبر احتجاجاً على الاحتجاز التعسفي المطول للعديد منهم وظروف الاحتجاز وسوء المعاملة، بما في ذلك الحرمان من الزيارات العائلية والرعاية الطبية”.

وأضافت “تشير التقارير إلى أن معاملة المضربين عن الطعام قد ساءت في الأسابيع الأخيرة فيما يبدو أنه عمل انتقامي”.

وتابعت “تدعو البعثة السلطات القضائية إلى التحقيق في هذه التقارير، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين دون أساس قانوني وضمان حقوق جميع المحتجزين بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية والقوانين الوطنية”.