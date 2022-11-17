«الخارجية» تستدعي السفير الليبي لدى اليونان للتشاور

أعلنت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، استدعاء السفير الليبي لدى اليونان للتشاور؛ على خلفية وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إلى طرابلس ومغادرته دون النزول من طائرته.

جاء ذلك خلال لقاء المنقوش مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الذي أكد أن «الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان، مضيفا أنه لن يجري السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها»، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية.

وقالت المنقوش خلال اللقاء، إنها قررت كذلك استدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحدث، وأضافت أن «ما قام به الوزير اليوناني إجراء غير دبلوماسي برفضه النزول لأسباب غير معلومة ومرفوضة»، مؤكدة «عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا، دون احترام لسيادتها وهيبتها، وأن هذه مهمة أساسية في مجال عملها»، حسب قولها.

استهجان الخارجية من موقف ديندياس

واستهجنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تصرف ديندياس الذي «رفض النزول من طائرته بعدما حطت في مطار معيتيقة».

وقالت الوزارة، في بيان، إنها منحت للوزير موافقتها لزيارة طرابلس بناء على طلبه «رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية»، مضيفة أن الوزيرة نجلاء المنقوش كانت في انتظاره، «إلا أنه رفض النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

ورفضت الوزارة هذا التصرف، قائلة إنها ستتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها.

ديندياس يتحدث عن سبب إلغاء زيارته لطرابلس

بدوره، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إنه ألغى زيارته لطرابلس، التي كانت مقررة صباح الخميس؛ بسبب خرق وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للاتفاق بشأن أجندة الزيارة.

وكتب ديندياس، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «ألغيت زيارتي إلى طرابلس.. حيث كان من المقرر أن ألتقي برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي؛ لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقا بعدم الاجتماع بهم.. وتتواصل الزيارة إلى شمال ليبيا كالمعتاد».