النعاس: لو وجدت نوايا أميركية ودولية صادقة للضغط بشأن تحقيق الانتخابات لخضع الجميع

ليبيا – أبدت القيادية في حزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس تعجبها من استمرار تعويل المجتمع الدولي والبعثة على مجلسي النواب والدولة واستمرار تلويح البعض في الوقت ذاته بمعاقبة المعرقلين للحل السياسي.

النعاس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، قالت: “الجميع يعرف جيدًا أن المجلسين سوف ينتهي وجودهما بالساحة السياسية إذا ما أجريت الانتخابات، فكيف يتوقعون منهما أي حل؟”.

ورأت أنه لو وجدت نوايا أميركية ودولية صادقة للضغط بشأن تحقيق الانتخابات، لخضع الجميع منذ البداية لتنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور التي أعدت من قبل هيئة منتخبة من الشعب الليبي، منذ عام 2017، متابعة: “للأسف المجتمع الدولي والبعثة تجاهلوا تلك المسودة وبحثوا عن حلول لدى النواب والدولة”.

