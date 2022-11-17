الشركسي للمنقوش: الهيبة تغيب مع الأتراك وتحضر أمام اليونانيين

الوطن|رصد

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أن وزيرة الخارجية في الحكومة منتهية الولاية نجلاء المنقوش لها هيبة فقط أمام دولمعدودة كاليونان، أما أمام تركيا فتكون كالمرتزقة.

وكتب الشركسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “الهيبة تحضر وتغيب يانجلاء، تغيب مع الأتراك وتحضر مع اليونانيين،الهيبة تُمثل عبر شخصيات محترمة تضع الحد لكل الدول سواء الأتراك أو اليونان أو غيرهم، ولكن مع اليونان نتكلم عن السيادة ومع الأتراكنتحول لمرتزقة يانجلاء المنقوش هذا هو العجب“.