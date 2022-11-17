لرفضه مقابلة المنقوش.. عبد العزيز: وزير خارجية اليونان “سكران” أو “مجنون”

انتقد عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته ومقدم البرامج حاليا في قناة التناصح محمود عبد العزيز، رفض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مقابلة نجلاء المنقوش وزيرة خارجية حكومة الدبيبة في طرابلس، واصفا إياه بـ “السكران”.

وقال عبد العزيز في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “وزير الخارجية اليوناني يا إما سكران وإلا مجنون”مضيفًا “لا تفسير لتصرفه الذي يخالف كل الأعراف الدبلوماسية، يجب ردع هذه الدولة المفلسة”.

ونشر تدوينة أخرى مقدمًا الحل من وجهة نظره للرد على ذلك الموقف قائلًا: “الرد بسيط جداً على العلج اليوناني، وقف كل الشركات اليونانية العاملة وسحب تراخيصها، والله غدوة يجيكم عوامة من غادي”.