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المجلس الرئاسي: المنفي استقبل صباح اليوم وفداً وزارياً من الحكومة التونسية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن المجلس الرئاسي، أن رئيسه محمد المنفي، استقبل صباح اليوم الخميس، وفداً وزارياً من الحكومة التونسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، عبر حسابه على «فيسبوك»: “استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الخميس، وفداً وزارياً من الحكومة التونسية ضم وزراء الصناعة والطاقة والنقل والتجارة، بحضور سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، الذين نقلوا لفخامته، تحيات رئيس الجمهورية التونسية «قيس سعيد»”.

وأضاف “تناول اللقاء، العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الجارين الشقيقين، وسُبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين”.

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صحيفة الساعة 24

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