مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و207 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 207 ألف برميل كما بلغ إنتاج المكثفات 54 ألف برميل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 812 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن كميات الغاز المستهلكة خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت موزعة على الشركة العامة للكهرباء 624 مليون قدم مكعب، والمؤسسة الوطنية للنفط 84 مليون قدم مكعب، ومجمع الحديد والصلب ومصانع صغرى أخرى 84 مليون قدم مكعب، ومصانع الإسمنت 20 مليون قدم مكعب.