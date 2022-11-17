العقوري يلتقي سفير فرنسا ويطالب بفتح قنصلية فرنسية ببنغازي

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طالب رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الخميع السفير الفرنسي مصطفى مهراج الذي يجري زيارة منذ يوم أمس إلى بنغازي بفتح قنصلية فرنسية في بنغازي.

والتقى العقوري مع مهراج بمقر مجلس النواب في بنغازي، حيث ناقشا بحسب المتحدث باسم مجلس النواب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك والمستجدات السياسية الأخيرة.

وقال عبدالله بليحق، إن العقوري أكد للسفير على عمق العلاقات مع فرنسا وضرورة تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المشتركة وأبرزها مكافحة الإرهاب وأزمة الهجرة وتعزيز التعاون في المجالات العلمية والاقتصادية.

وأضاف، كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية حرصه على دعم التقارب من الفضاء “الفرانكفوني” بالنظر للروابط الجغرافية والتاريخية للدول الأعضاء، مطالبا بفتح قنصلية فرنسية ببنغازي.

وقال بليحق، إن مهراج شكر رئيس لجنة الخارجية للجهود التي بذلها لعودة اللغة الفرنسية للمناهج الدراسية، مؤكدًا أن فرنسا حريصة على دعم ليبيا للتقارب مع الفضاء “الفرانكفوني” وتعزيز التعاون العلمي والثقافي.