شركة الكهرباء تؤكد دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي على الشبكة العامة

ليبيا – أكد المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب دخول الوحدة الأولى بمحطة كهرباء الخمس الاستعجالي على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية تصل 250 ميغاوات وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة.

التائب قال في تصريح لشبكة “لام”: إنه قبل أيام تم دخول الوحدة الثانية بمحطة السرير على الشبكة العامة بعد الانتهاء من صيانتها بقدرة 220 ميغاوات.

وأشار إلى أن أعمال الكشف والصيانة تمت بفرق الصيانة وبإشراف مباشر من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

