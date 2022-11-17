شرطة بوعطني تضبط متهما نصب على مواطنين في 1.5 مليون دينار

تمكن مركز شرطة بوعطني، من إلقاء القبض على شخص مصري الجنسية صادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على خلفية قيامه بالنصب والاحتيال على تجار بمبالغ مالية وإجمالي المبلغ 1.500.000 «مليون وخمسمائة ألف» دينار.

وقال بيان صادر عن مديرية أمن بنغازي: “استجابة لشكوى أكثر من مواطن ضد شخص مصري الجنسية يعمل كتاجر للمواد المنزلية كونه قام بالنصب والاحتيال عليهم في مبالغ مالية ضخمة ولاذ بالفرار وتقدر هذه المبالغ بمليون وخمسمائة ألف دينار، على الفور أصدر رئيس مركز شرطة بوعطني عميد أحمد النعاس تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب”.

وأضاف البيان “تم خروج أعضاء التحريات بمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات ملازم فرج الفاخري وانطلقت عمليات التحري وجمع المعلومات وأفادت التحريات بهروب الشخص المطلوب إلي مدينة طبرق ويمتلك محلاً لبيع المواد المنزلية وبالتنسيق مع مديرية أمن طبرق تم ضبطه”.

وتابع “تم انتقال أعضاء التحريات إلى مدينة طبرق واستلام الشخص المطلوب والانتقال به إلى مركز شرطة بوعطني وإيداعه بالحجز القانوني وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى س.ع.ع من مواليد 1983 مصري الجنسية ويسكن بمنطقة شبنة واعترف بما نسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة”.