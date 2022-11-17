مشروع لإنشاء أول قطب صناعي مقره الرئيسي الزاوية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ، قرارا بإنشاء أول قطب صناعي تكنولوجي (Industrial & Technology Pole ITP )، بمدينة الزاوية كمقر رئيسي مع إمكانية فتح فروع له في كافة مدن ليبيا

ويعتبر هذا القطب أحد أهم هياكل دعم الابتكار والصناعة القائمة على المعرفة ويساهم في نقل التقنية وتطوير قطاع الصناعة ليواكب الثورة الصناعية الرابعة IR4.0 وجسرا للشراكة مع المؤسسات الدولية مثل ( UNIDO / ESCWA / ISESCO / IASP / IsDP ,EU) وغيرهم من المؤسسات والمنظمات ذات العلاقة

وأكد القرار، أن القطب سيكون رافدا أساسيا في دعم برامج التنمية المستدامة والشراكة بين المراكز البحثية والجامعات والمجتمع المدني وريادي الأعمال والقطاع الخاص وجميع مكونات وزارة الصناعة والمعادن

ولفت القرار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن ستشرع بأقامة ورش عمل وندوات ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين للتعريف بالقطب وبأهدافه ونشاطاته وشراكاته، وفقا للقرار الصادر