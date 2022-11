منظمة حقوق أطفال الأورام: نناشد بتوفير أكياس الصفائح الدموية بشكل عاجل

ليبيا – قالت رئيس منظمة حقوق أطفال الأورام “نجاة قدور” إن المشكلة الرئيسية في علاج مرضى الأورام من الأطفال هو عدم وجود أكياس الصفائح الدموية التي تنقل الدم، ما يجعل المريض ينزف حتى يموت لعدم وجود ناقل للدم من المتبرعين.

قدور أشارت في تصريح لشبكة “لام” إلى أن المشكلة ليست في أدوية أمراض الأورام فهذا أمر اعتاد أهالي المرضى عليه بشراء الأدوية من حسابهم الخاص وبدعم من أصحاب الخير في أغلب المستشفيات.

وناشدت بتوفير أكياس الصفائح الدموية بشكل عاجل؛ لأن الأمر طارئ فكل مريض يحتاج نحو 4 أكياس يوميًا وسعر الكيس الواحد وصل 160 دينارًا وهو غير موجود داخل طرابلس.

وبيّنت أن إحدى الشركات الخاصة الموردة للأكياس ألزمتهم بشراء كمية الأكياس كاملة بتكلفة 250.000 ألف دينار ليبي وهذا المبلغ غير متوافر في قسم الأورام وليس للمستشفى القدرة على دفعه.

ونوّهت إلى أنه تم اطلاق حملة تبرعات في الشوارع والميادين محاولة لتوفير جزء من المبلغ واستمرت الحملة 10 أيام ولم تتحصل إلا على مبلغ بسيط جدًا يغطي بعض الاحتياجات البسيطة.

وكشفت عن مخاطبتهم لوزارة الصحة بحكومة الدبيبة وأبلغوهم بتشكيل هيئة خاصة بمرضى الأورام خلال المدة القادمة، ولكن هذا الأمر غير مجد خصوصًا أن هناك أطفالًا يموتون يوميًا بسبب نزف الدم وعدم توفير أكياس نقل الدم.

