وزير خارجية اليونان: ناقشت مع المشير  خليفة حفتر الاستقرار في ليبيا  

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أن لقاءه مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، تركز على الاستقرار في ليبيا.

وقال «ديندياس» في تغريدة عبر حسابه على تويتر : “التقيت المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس في بنغازي. وتركز اللقاء على الحاجة إلى الاستقرار في ليبيا وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة”.

وكان نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، قد رفض اليوم الخميس النزول من طائرته في العاصمة طرابلس، ما دفع وزيرة خارجية الدبيبة للهجوم عليه ببيان صحفي.

وقالت خارجية الدبيبة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»: “رغم السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة فيما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، وبناء على طلب منهم، منحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لوزير الخارجية اليوناني موافقتها لزيارة طرابلس اليوم الخميس وكانت وزيرة الخارجية في انتظار استقباله وفق الأعراف الدبلوماسية”، بحسب وصفها.

وأضافت “إلا أنه وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات، وفي هذا الشأن فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”، بحسب تأكيدها.

وفي سياق متصل قال موقع «كوسمودروميو» اليوناني، في تقرير له، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “كان برنامج وزارة الخارجية اليونانية المتوقع أن يزور ديندياس اليوم طرابلس مقر حكومة الدبيبة ثم بنغازي. وكان الشرط الذي تم تحديده بالنسبة لطرابلس هو لقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، فقط”.

وأضاف الموقع “لكن، عندما هبطت الطائرة التي تقل وزير الخارجية اليوناني، كانت وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، تنتظر استقباله في مطار طرابلس، حيث قرر الوزير اليوناني المغادرة إلى بنغازي بدون الاجتماع معها”، كما ذكرت صحيفة «كاثيميريني» اليونانية.

وتطرق الموقع اليوناني، إلى الاتفاقية التي وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا مؤخرا، قائلا: “يذكر أن المنقوش، الوزيرة في «حكومة تصريف الأعمال» في طرابلس، وقعت مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في أكتوبر الماضي، الاتفاقية التركية الليبية، التي تستند إلى «المذكرة» التركية الليبية غير القانونية لعام 2019”.

وتابع الموقع “بحسب المعلومات، فقد اختار ديندياس السفر عبر مالطا ووصل بنغازي، حيث سيستمر برنامج الزيارة في مواجهة رفض الموافقة على خطة رحلة الطائرة من طرابلس إلى بنغازي”.

كما غرد وزير خارجية اليونان عبر تويتر، قائلًا: “برنامج زيارتي لشرق ليبيا سينفذ بشكل طبيعي”.