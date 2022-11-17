ليبيا وتونس توقعان محضر اتفاق لدراسة إنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2022

وقع وزير الاقتصاد محمد الحويج مع وزير التجارة وتنمية الصادرات بتونس فضيلة الرابحي محضر اتفاق بين الجانبين يتضمن تشكيل فريق عمل مشترك يتولى وضع دراسة لإنشاء منطقة اقتصادية حدودية مشتركة “رأس جدير”.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن محضر الاتفاق الليبي التونسي يتضمن تسهيل معاملات رجال الأعمال الليبيين والمتمثلة في الإجراءات الإدارية والمالية، وحرية انسياب السلع بين البلدين مع رفع جميع قرارات الحظر الخاصة بذلك، إضافة الى تشكيل فريق عمل مشترك لوضع رؤية للأمن الغذائي والدوائي في البلدين، والعمل على دعوة رجال الأعمال الليبيين والتونسيين للمشاركة والاستثمار في مشاريع البنية التحتية المقامة في البلدين والتأكيد على تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادتي المطابقة والجودة، وتسهيل إجراءات دخول السلع والبضائع ذات المنشأ الأجنبي الموردة إلى ليبيا عبر المنافذ التونسية، وإبرام اتفاق توأمة بين مجلس المنافسة الليبي ونظيره التونسي.

وناقش الجانبان خلال لقائهما بديوان رئاسة الوزراء بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، سُبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات ورجال الاعمال.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية دعم القطاع الخاص بالبلدين وتعزيز دوره في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة برجال الأعمال الليبيين ودعم المستثمرين للمساهمة في تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في كلا البلدين.