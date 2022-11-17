اللافي: تبادل الزيارات الرسمية بين الدول يخضع لقواعد العرف الدبلوماسي

العنوان – طرابلس

قال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي اليوم الخميس إن تبادل الزيارات الرسمية بين الدول، يخضع لقواعد العرف الدبلوماسي، في إطار من الاحترام المتبادل.

جاء ذلك تعليقًا على رفض وزير الخارجية اليونانية نيكوس دندياس، النزول من الطائرة في مطار معيتيقة ولقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

وتابع اللافي :”الأكيد أن تجاهل ممثلي الدول لهذه الأعراف، وخاصة في دولهم، يعد خرقًا للدبلوماسية، وتصرفات تضر بالمصالح المشتركة يجب التوقف عندها”.

وقالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، إن وزير خارجية اليونان، نيكوس ديندياس، رفض النزول من طائرته في طرابلس، بينما كانت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، في انتظار استقباله على أرض المطار.

وذكرت الخارجية، أن الوزير اليوناني عاد من حيث أتى دون تقديم أي إيضاحات.

وقالت الخارجية، إنها “تستهجن هذا التصرف وسوف تتخذ الاجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها”.