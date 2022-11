ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن ليبيا لا تملك ديمقراطية ولا تستطيع الوصول إليها.

التكبالي اعتبر في تصريح لقناة “فبراير” أنه طالما الوجوه الحالية موجودة “النواب والدولة” لن تقوم الانتخابات.

وأكد أنه لا بد من إخراجهم جميعًا من المشهد لتهيئة البلاد لانتخابات حقيقية.

