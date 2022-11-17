المشري يجتمع مع لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2022

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، اجتماعا مع لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية التابعة للمجلس.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الدولة أن الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس خُصص لمتابعة عمل اللجنة في فرز وقبول ملفات الترشح أمام المترشحين للمناصب السيادية؛ تمهيدا لعرضهم على مجلس الدولة وفق جدول زمني واضح.

وأعلنت لجنة فرز وقبول ملفات الترشح للمناصب السيادية والوظائف القيادية بمجلس الدولة أمس الأول عن فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية، وذلك ابتداء من يوم أمس الأربعاء إلى يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022.

وشدد مجلس الدولة على أن هذا الإعلان لا يشمل المتقدمين في السابق حيث أن ملفاتهم لازالت لدى اللجنة

وأشار مجلس الدولة إلى أن المناصب السيادية هي رئيس ووكيل ديوان المحاسبة، رئيس وأعضاء مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، رئيس ووكيل وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.