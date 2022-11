النعاس: يجب العمل بمشروع الدستور للخروج بالبلاد من مستنقع المراحل الانتقالية

ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عمر النعاس أنه لا نية حقيقية لمجلسي النواب والدولة في إقامة دولة الدستور والقانون في ليبيا، بحسب وصفه.

النعاس شدد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أن المجلسين لن يتفقا على أي صيغة للقاعدة الدستورية، مبينًا أن الانتخابات تتعارض مع حرصهما على التمسك بالوضع الحالي.

وأضاف: “ولكن هم لا يريدون قيام دولة القانون لأنهم يعلمون جيدًا أن موافقة الشعب على مشروع الدستور أقرب من اتفاق هذين المجلسين على مصطلح القاعدة الدستورية، وأن كل ما قاموا به هو إحلال كلمة (قاعدة دستورية محل مشروع الدستور )”.

ودعا إلى العمل بمشروع الدستور للخروج بالبلاد من مستنقع المراحل الانتقالية، بحسب تعبيره.

