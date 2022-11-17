المسماري: مجلس النواب “الجهة الشرعية” الوحيدة في ليبيا

الوطن |رصد

صرّح أستاذ القانون في الجامعات الليبية، راقي المسماري، أنّ مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيد المنتخبة في ليبيا اليوم، وحين يتم منع النواب من دخول مقر البرلمان يعتبر هذا تعطيلًا لعمل الدولة.

وأضاف المسماري أنّه يجدر بالنائب العام محاسبة المسؤولين عن منع دخول النواب إلى البرلمان، وإنزال العقوبات بهم حتى لا تتكرر هذه الحادثة.

وأشار المسماري إلى أنّ قوة حماية الدستور التي أنشأها رئيس الحكومة منتهية الولاية “الدبيبة” كانت موجودة ومسلحة في تلك الأثناء، وقد خصص لها الدبيبة ميزانية مليار دينار ليبي وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، لافتًا إلى أنّ رئيس القوة نفى أن تكون لها أي غاية في اعتراض عقد الاجتماعات، ومنع الأعضاء من دخول المقر.