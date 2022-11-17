ليبيا: أزمة دبلوماسية بين حكومة الدبيبة واليونان

فجّر قرار اتخذه نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، بإلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى العاصمة الليبية (طرابلس)، اليوم (الخميس) أزمة دبلوماسية بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وبلاده. وذلك بعدما رفض النزول من طائرته، ليغادر مطار معيتيقة الدولي بطرابلس (غرباً) على نحو مفاجئ، متجهاً إلى مدينة بنغازي (شرقاً).

وحطت طائرة ديندياس، في مطار معيتيقة، صباح اليوم، لكنه مكث بها 15 دقيقة، رافضاً مغادرتها؛ اعتراضاً على وجود نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، في انتظاره، الأمر وصفته الأخيرة بأنه «موقف يدعو للاستياء».

وبينما وصفت المنقوش موقف الوزير اليوناني بأنه «إجراء غير دبلوماسي»، ذهبت أيضاً وسائل إعلام يونانية، إلى أن ديندياس تفادى «خطأ دبلوماسياً» من جانب حكومة الدبيبة.

وفي أول رد فعل من حكومة «الوحدة»، استدعت المنقوش، السفير الليبي لدى اليونان للتشاور، كما استدعت السفير اليوناني لدى ليبيا؛ لتوضيح خلفيات ما حدث.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية، أعلنت (الأربعاء) زيارة ديندياس إلى ليبيا؛ «لتعزيز التعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط».

وفي ظل أجواء من الغضب السياسي بطرابلس، غرّد الوزير عبر حسابه على «تويتر» بعد دقائق من إقلاع طائرته إلى بنغازي: «ألغيت زيارتي إلى طرابلس، حيث كان من المقرر أن ألتقي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وذلك لأن وزارة الخارجية خرقت اتفاقاً بعدم الاجتماع معهم»، في إشارة إلى حكومة «الوحدة»، التي ترى اليونان أنها باتت «منتهية الولاية».

وقال الدبيبة، الذي التقى المنقوش في مكتبه اليوم؛ للتباحث بشأن موقف الوزير اليوناني، إن «الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان»، مضيفاً أنه «لن يتم السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها».

وأكدت المنقوش «عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا، دون احترام لسيادتها وهيبتها، وأن هذه مهمة أساسية في مجال عملها». مغردة عبر حسابها على «تويتر»: «في عالم مليء بالتهديدات المعقدة، يعتمد أمننا وقيادتنا على جميع عناصر قوتنا، بما في ذلك الدبلوماسية القوية والمبدئية».

وقبل أن تصل طائرة ديندياس إلى بنغازي، صباح اليوم، قالت خارجية الدبيبة، إنه «بناء على طلب من اليونان مُنحت للوزير اليوناني الموافقة على زيارة طرابلس، وكانت الوزيرة نجلاء المنقوش، في استقباله، وفق الأعراف الدبلوماسية».

وأضافت في تصريح: «على الرغم من السياسات والمواقف الفجّة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية، والتي عكستها تصريحاته غير المتزنة في ما يتعلق بسيادة ليبيا وحقها في العلاقات التي تحقق تطلعات شعبها، فإنها وافقت على استقباله في طرابلس». وتابعت: «وفي موقف مفاجئ يدعو للاستياء رفض الوزير اليوناني النزول من طائرته، وعاد من حيث أتى دون أي إيضاحات».

وعبّرت وزارة الخارجية الليبية عن «استهجانها» تصرف الوزير اليوناني، وتوعدت بأنها «سوف تتخذ الإجراءات الدبلوماسية المناسبة التي تحفظ لدولة ليبيا هيبتها وسيادتها».

وكانت الخارجية اليونانية، قالت إن زيارة ديندياس، تستهدف لقاء المنفي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعدد من المسؤولين، وذلك «لبحث تعزيز التعاون بين البلدين على أساس احترام القانون الدولي، خصوصاً قانون البحار، والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، وكذلك تطورات منطقة المتوسط، ومناقشة مسألة الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن، بالإضافة لتقديم مساعدات تشمل لقاحات (كوفيد – 19)».

وبعد ظهر اليوم، حطت طائرة الوزير اليوناني، في مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، والتقى ديندياس قيادات محلية بالبلاد، وسلمهم مساعدات طبية، كما استعرض مساهمة بلاده في إعادة إعمار ميناء بنغازي البحري.

وتحدث الوزير اليوناني، عن أهمية الميناء لإيصال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى المنطقة الواسعة في شمال أفريقيا ودول الساحل.

وأعلن مكتب القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن المشير خليفة حفتر، التقى في مكتبه ببنغازي، وزير الخارجية اليوناني والوفد المُرافق له، حيث بحثا في سبل تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وتشهد العلاقات الثنائية بين طرابلس وأثينا توتراً منذ عام 2020، عندما وقعت حكومة «الوفاق» السابقة، مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بينهما، لم تلق قبولاً من اليونان، التي رفضت أيضاً مذكرة التفاهم التي تم توقيعها قبل شهرين بين حكومة الدبيبة في طرابلس وأنقرة، وتمنح المذكرة الإذن ببدء تركيا عمليات الاستكشاف والتنقيب في المياه الليبية، وضمن الحدود البحرية المرسومة بين الطرفين.