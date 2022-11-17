وزارة الداخلية تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي تدريب عناصرها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

17 November, 2022

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تدريب عناصر الوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مكتب الاتصال والتعاون الدولي بوزارة الداخلية عميد أبو ربيع مخلوف مع مندوب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا (اليوبام) وممثلين عن مركز إيضاح للتدريب، ومندوب عن الإدارة العامة للتدريب بالوزارة.

وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس مناقشة مشروع الدورة التدريبية المزمع تنفيذها خلال الفترة القادمة والتي تستهدف من عناصر وزارة الداخلية.