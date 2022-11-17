الوطنية للنفط تكشف إنتاج النفط والغاز والمكثفات خلال 24 ساعة

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 207 ألف برميل, خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل عن نفس المدة.

وأكدت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 812 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء للغاز بلغ 624 مليون قدم مكعب، وإنتاج المؤسسة الوطنية للنفط بلغ 84 مليون قدم مكعب.

وأوضحت المؤسسة أن إنتاج مصانع الأسمنت بلغ 20 مليون قدم مكعب، فيما بلغ إنتاج مصنع الحديد والصلب ومصانع أخرى 84 مليون قدم مكعب.