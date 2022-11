المصراتي: مؤشرات الفقر ارتفعت.. والمحافظ الاستثمارية تحتاج إلى إعادة نظر

ليبيا – قال المحلل الاقتصادي وئام المصراتي إن مؤشرات الفقر ارتفعت، ولا يمكن مقارنة ما كان عليه الوضع سنة 2013 بما هو عليه عام 2022، مع أنه لا توجد بيانات عن الطبقات الفقيرة منذ سنوات بسبب عدم الاستقرار والانقسام السياسي.

المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أوضح أن المحافظ الاستثمارية تحتاج إلى إعادة نظر، لا سيما أن صندوق الإنماء متعسر ماليًا وأن هناك أموالًا أُخرى هي عبارة عن مستحقات مالية متأخرة ستحمّل كدين عام على عاتق الدولة.

