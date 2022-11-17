ليبيا الان

الأسمر: شخصيات سيادية كثيرة تنتمي لمباردة إنجاز الانتخابات الليبية

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال الباحث الاستراتيجي الليبي، محمد الأسمر، إنّ هناك شخصيات سياسية موصوفة بانتمائها لمبادرة إنجاز الانتخابات في ليبيا، تتضمن شخصيات تنتمي لحكومة الوحدة منتهية الولاية، وأخرى برلمانية محسوبة على غرب البلاد.

وأضاف الأسمر أنّ الجميع يحاول التماشي مع مبادرة الدبيبة في استعجال الوصول إلى قاعدة دستورية، وعدم تأخير الانتخابات أكثر من هذا، مشيرًا إلى أنّ الدبيبة قد شارك سابقًا في عرقلة الانتخابات.

وأشار الأسمر إلى أنّ الدبيبة هو من أنشأ قوة حماية الدستور التي منعت أعضاء مجلس الدولة من عقد اجتماعهم في المرة الماضية.

الوسوم

الانتخابات الليبية ليبيا محمد الأسمر

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك