الأسمر: شخصيات سيادية كثيرة تنتمي لمباردة إنجاز الانتخابات الليبية

الوطن|رصد

قال الباحث الاستراتيجي الليبي، محمد الأسمر، إنّ هناك شخصيات سياسية موصوفة بانتمائها لمبادرة إنجاز الانتخابات في ليبيا، تتضمن شخصيات تنتمي لحكومة الوحدة منتهية الولاية، وأخرى برلمانية محسوبة على غرب البلاد.

وأضاف الأسمر أنّ الجميع يحاول التماشي مع مبادرة الدبيبة في استعجال الوصول إلى قاعدة دستورية، وعدم تأخير الانتخابات أكثر من هذا، مشيرًا إلى أنّ الدبيبة قد شارك سابقًا في عرقلة الانتخابات.

وأشار الأسمر إلى أنّ الدبيبة هو من أنشأ قوة حماية الدستور التي منعت أعضاء مجلس الدولة من عقد اجتماعهم في المرة الماضية.