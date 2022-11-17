المنقوش: لن نسمح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا دون احترام لسيادتها

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومته نجلاء المنقوش، حادثة وصول وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس وعدم نزوله بطرابلس.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن المنقوش أوضحت أن ما قام به الوزير اليوناني إجراء غير دبلوماسي برفضه النزول لأسباب غير معلومة ومرفوضة.

وتابعت:” عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا، دون احترام لسيادتها وهيبتها، وأن هذه مهمة أساسية في مجال عملها”.

وأشارت المنقوش، إلى استدعائها السفير الليبي لدى اليونان للتشاور فيما حدث، واستدعاء القائم بالأعمال اليوناني في ليبيا لتوضيح خلفيات الحدث.

وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، أن الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية مع دولة اليونان، مضيفا أنه لن يتم السماح بهذه التصرفات تجاه دولة ليبيا وسيادتها .