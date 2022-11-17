أهالي منطقة بنغازي الجديدة بحي الليثي يطالبون غرفة الطوارئ بالوقوف على احتياجاتهم

العنوان-بنغازي

وجه أعيان وحكماء وأهالي منطقة بنغازي الجديد بحي الليثي بمدينة بنغازي بيانا لرئيس غرفة الطوارئ والتنظيم بالمدينة؛ وذلك للوقوف على احتياجات المنطقة.

وثمن أعيان حكماء وأهالي بنغازي الجديدة في بيان لهم، جهود غرفة الطوارئ والتنظيم المبذولة لإظهار مدينة بنغازي بالمظهر اللائق.

وطالب البيان رئيس الغرفة بزيارة المنطقة والوقوف على احتياجاتها من الحدائق والرصف ونظافة المدارس والساحات ومعالجة مشاكل تصريف مياه الأمطار والمياه السوداء التي أثرت على البنية التحتية للمنطقة.

وأوضح البيان أن تلك الاحتياجات تسببت في وجود عدة اختناقات بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة، ولفت الأعيان والحماء إلى أن منطقة الليثي من أكبر المناطق في مدينة بنغازي من حيث الكثافة السكانية والمساحة.